كلوب يتحدث عن فرص ضم "الفتى الذهبي" لليفربول.. ويخشى أن تحدث قوته "الخارقة" حفرة في الملعب

أبدى الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، إعجابه الشديد بالنجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند، مهاجم فريق بروسيا دورتموند الألماني، مشيرا إلى أنه يمتلك قوة خارقة.

وقال كلوب إنه لا يستطيع أن يمنع نفسه من الاهتمام بما يحققه هذا الفتى مع ناديه السابق الذي كان مديرا فنيا له قبل مجيئه إلى ليفربول عام 2015

وأضاف كلوب في حديث لصحيفة "بيلد" الألمانية، قائلا: "بالتأكيد هذا الفتى لديه قوة طبيعية غير عادية وموهبة استثنائية، وعندما أشاهده وهو يحتفل بأحد أهدافه بضرب الكرة في أرض الملعب، أخاف أن يتسبب في إحداث حفرة في الملعب!".

وتابع: "عاجلا أو آجلا، سيكون هالاند محل صراع ومنافسة بين الأندية الكبرى، ربما يكون ذلك بصورة واضحة في العام المقبل".

وأشار كلوب إلى أنه: "ببساطة يمكن، تفسير غضب هالاند بعد تلقي هدف: إذا أخطأ الدفاع، فهذا يعني أن شيئا ما قد حدث خطأ في الهجوم من قبل. يجب عليه أيضا التفكير في ذلك في مثل هذه المواقف. لكنه لا يزال شابا ويمكنه التطور".

وردا على سؤال ما إذا كان ليفربول مهتما بالحصول على خدماته؟ قال كلوب: "إنه لاعب مثير لاهتمام أي ناد في العالم، وأنا أحب كثيرا القوة والطاقة التي يظهرها على أرض الملعب، غير أن الاهتمام به يشمل كل الأندية الأخرى".

وأوضح كلوب إنه لا يعرف أين سيذهب بعد انتهاء عقده مع "الريدز" في عام 2024، وما إذا كان سيمدد هذا العقد أم لا.

وأضاف: ليس من المفيد في شيء أن أقول ماذا سأفعل بعد 3 سنوات، لأن ذلك سابق لأوانه تماما، وكيف أفترض معرفة ماذا سيحدث بعد عام 2024، وغالبية الناس لا يعرفون ما سيحدث بعد أسبوعين أو ثلاثة.

وعن إمكانية التفكير في تدريب منتخب "المانشافت" الألماني، قال كلوب: "لو كان عام 2024 هو آخر عام لي في تدريب ليفربول، فسوف أحصل على إجازة عام بعدها للراحة، ولما كان عقد هانسي فليك المدير الفني الحالي لمنتخب ألمانيا ينتهي في 2024، ووقتها يمكن اعتباري مرشحا لخلافته، ولهذا أقول: لا ينبغي أن يتصل بي أحد قبل نهاية عام 2024!".

يذكر أن "الفتى الذهبي" إيرلينغ هالاند (21 عاما) أحرز هدفين خلال مباراة فريقه الأولى في الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا"، في مرمى آينتراخت فرانكفورت (5-2)، ليرفع رصيده إلى 62 هدفا بقميص بوروسيا دورتموند خلال 61 مباراة.

المصدر: وكالات