بايرن ميونخ يفلت من كمين ضيفه كولن (فيديو)

خرج فريق بايرن ميونخ من عنق الزجاجة أمام ضيفه العنيد كولن بفوزه عليه بصعوبة (3-2)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم.

وافتتح المهاجم الواندي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل للعملاق البافاري في الدقيقة 50، بينما تكفل زميله المهاجم سيرج جنابري بتسجيل الهدفين الآخرين في الدقيقتين (59 و71).

أما ثنائية الضيوف فقد حملت توقيع كل من اللاعبين، أنطوني موديست ومارك أوث، في الدقيقتين (60 و62) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ.

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وحقق بايرن ميونخ حامل اللقب، انتصاره الأول في الموسم الجديد "للبوندسليغا"، بعد تعادله في الجولة الافتتاحية أمام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ (1-1) يوم الجمعة الماضي.

في المقابل، تعرض فريق كولن للخسارة الأولى، بعد فوزه في الجولة الأولى على ضيفه هيرتا برلين بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد.

المصدر: RT