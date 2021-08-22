برشلونة يكشف سبب استبدال بيكيه في مباراة بيلباو

كشف نادي برشلونة، سبب استبدال مدافعه، جيرارد بيكيه، خلال التعادل مع أتلتيك بيلباو 1-1، أمس السبت، في الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واضطر مدرب برشلونة، الهولندي رونالد كومان، لاستبدال بيكيه في الدقيقة 32.

[COMMUNIQUÉ MÉDICAL 📝] Le défenseur du Barça @3gerardpique souffre d'une gêne au muscle soléaire de la jambe gauche. Il passera de nouveaux examens afin de connaître l'exactitude de sa blessure.

Plus d'infos 👉 https://t.co/hXcCOCFGL8#AthleticBarçapic.twitter.com/F7DG9jJYNf — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) August 21, 2021

وأصدر النادي الكتالوني، بيانا على حسابه الرسمي في "تويتر"، اليوم السبت، قال فيه: "بيكيه عاني (في مباراة بيلباو) من آلام في ربلة الساق اليسرى. ستجرى له فحوصات إضافية لتحديد مدى خطورة الإصابة".

وبعد تعادله مع بيلباو، رفع برشلونة رصيده إلى 4 نقاط في الدوري الإسباني، بينما وصل الفريق الباسكي إلى نقطته الثانية، حيث تعادل أيضا في الجولة الأولى مع إلتشي (0-0).

المصدر: fcbarcelona.fr