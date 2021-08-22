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برشلونة يكشف سبب استبدال بيكيه في مباراة بيلباو

الرياضة

برشلونة يكشف سبب استبدال بيكيه في مباراة بيلباو
Reuters
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كشف نادي برشلونة، سبب استبدال مدافعه، جيرارد بيكيه، خلال التعادل مع أتلتيك بيلباو 1-1، أمس السبت، في الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واضطر مدرب برشلونة، الهولندي رونالد كومان، لاستبدال بيكيه في الدقيقة 32.

وأصدر النادي الكتالوني، بيانا على حسابه الرسمي في "تويتر"، اليوم السبت، قال فيه: "بيكيه عاني (في مباراة بيلباو) من آلام في ربلة الساق اليسرى. ستجرى له فحوصات إضافية لتحديد مدى خطورة الإصابة".

وبعد تعادله مع بيلباو، رفع برشلونة رصيده إلى 4 نقاط في الدوري الإسباني، بينما وصل الفريق الباسكي إلى نقطته الثانية، حيث تعادل أيضا في الجولة الأولى مع إلتشي (0-0).

المصدر: fcbarcelona.fr

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