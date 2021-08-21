إينغس يحرز هدفا "بمقصية" مذهلة (فيديو)

تغلب فريق أستون فيلا على ضيفه نيوكاسل يونايتد (2-0) في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووضع المهاجم داني إينغس أصحاب الأرض في المقدمة بهدف رائع أحرزه في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، بتسديدة "مقصية" مذهلة في الزاوية اليمنى، مسجلا هدفه الثاني بقميص أستون فيلا، بعد انضمامه إلى صفوف في الميركاتو الصيفي الحالي، قادما من ساوثهامبتون.

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بينما سجل المهاجم الهولندي أنور الغازي هدف الأمان الثاني لأستون فيلا، بحلول الدقيقة 62، من ضربة جزاء.

وحقق أستون فيلا باكورة انتصاراته في الموسم الجديد "للبريمير ليغ"، بعد خسارته في مستهل مشواره بالدوري أمام مضيفه واتفورد (2-3) يوم السبت الماضي.

المصدر: وكالات