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شاهد.. غريليش يحرز باكورة أهدافه بقميص مانشستر سيتي

الرياضة

شاهد.. غريليش يحرز باكورة أهدافه بقميص مانشستر سيتي
Reuters Jack Grealish
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أحرز نجم مانشستر سيتي الجديد، جاك غريليش، أول هدف له بقميصه، خلال مباراته أمام ضيفه نوريتش سيتي اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانضم غريليش إلى صفوف مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادما من أستون فيلا، مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، ليكون أغلى لاعب إنجليزي.

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يذكر أن مانشستر سيتي استهل مشوار الدفاع عن لقب بطل "البريمير ليغ" بهزيمة أمام مضيفه توتنهام (0-1) في اللقاء الذي جمعهما يوم الأحد الماضي، على استاد "توتنهام هوتسبر" في العاصمة لندن.

 

المصدر: وكالات 

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