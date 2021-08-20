الهلال السعودي يعلن رحيل نجمه الإيطالي (فيديو)

أعلنت إدارة نادي الهلال السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، نهاية علاقتها مع نجمه الإيطالي، سيباستيان جيوفينكو، وذلك بالتراضي بين الطرفين.

وقال الهلال في بيان رسمي نشره صباح اليوم الجمعة، عبر حسابه على موقع "تويتر": "إدارة نادي الهلال أتمت إجراءات إنهاء عقد المحترف الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، بالتراضي، مثمنة كافة الجهود التي بذلها في مسيرته مع كبير آسيا".

📄 أتمّت إدارة نادي #الهلال إجراءات إنهاء عقد المحترف الإيطالي سيباستيان جيوفينكو بالتراضي؛ مثمّنة كافة الجهود التي بذلها في مسيرته مع #كبير_آسيا 💙 pic.twitter.com/pb95HqpuQ0 — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 19, 2021

ونشر نادي الهلال مقطع فيديو عبر حسابه، لأهم محطات الإنجاز التي جمعت اللاعب بالنادي، أبرزها الثلاثية التاريخية، معلقا عليها: "شكرا على كل شيء، شكرا على الحب، على الذهب، على التاريخ، شكرا جيوفينكو".

وسجلت إدارة الهلال البرازيلي، ماثيوس بيريرا، القادم من صفوف فريق وست بروميتش الإنجليزي في قائمة الفريق ليحل بديلا عن جيوفينكو.

المصدر: وكالات