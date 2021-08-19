محرز يشعل منصات التواصل الاجتماعي بصورة من الماضي

أشعل قائد منتخب الجزائر، رياض محرز، حماس الجماهير الجزائرية، بنشر صورة له وهو يحمل كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، التي توج بها "محاربو الصحراء" عام 2019 في مصر.

وعلق رياض محرز على الصورة التي نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، بعد سحب قرعة كأس أمم إفريقيا 2022، بكلمة واحدة: "جاهزون".

وحظيت صورة قائد منتخب "محاربي الصحراء" بتفاعل كبير من قبل الجزائريين وعشاق النجم الجزائري، وصبت كل التعليقات في خانة قدرة المنتخب الجزائري على الدفاع عن لقبه بكل قوة والتتويج بالكأس للمرة الثانية على التوالي، والثالثة في تاريخه.

وأوقعت قرعة كأس أمم إفريقيا 2022، منتخب الجزائر في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات سيراليون وغينيا الاستوائية وكوت ديفوار "ساحل العاج"، وستقام البطولة في الفترة الممتدة من 9 يناير وإلى 6 فبراير 2022، في الكاميرون.

وفي ما يلي جدول مباريات منتخب الجزائر في دور المجموعات لنهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2021:

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الجزائر ـ سيراليون - يوم 11 يناير 2022.

الجزائر ـ غينيا الاستوائية - يوم 16 يناير 2022.

الجزائر ـ كوت ديفوار - يوم 20 يناير 2022.

المصدر: وكالات