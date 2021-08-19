كروس يختار الأفضل بين رونالدو وميسي

أدلى نجم ريال مدريد الإسباني، الألماني توني كروس، برأيه بشأن الصراع التاريخي بين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وسيطر الثنائي على عرش كرة القدم في الـ15 عاما الأخيرة، واحتكرا جائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم، حيث توج بها ميسي ست مرات (رقم قياسي)، فيما نالها رونالدو خمس مرات.

إقرأ المزيد

ورغم تجاوزهم عتبة الثلاثين، فإن تنافس ميسي (34 عاما)، ورونالدو (36 عاما)، قد يستمر لموسم أو موسمين آخرين.

وقال كروس في تصريحات أبرزها موقع "championat.com": "نظرا للسنوات التي أمضيتها بجواره، فإنني أرى أن رونالدو هو اللاعب الأفضل في التاريخ".

وأضاف: "أنا متحيز له بالطبع، لأنه كان صاحب دور الحسم في الألقاب العديدة التي فزنا بها في ريال مدريد، وكان من المذهل اللعب بجواره".

وأشار الدولي الألماني السابق إلى أن ما يربطه برونالدو ليست علاقة زمالة فقط وإنما "نحن رفقاء أيضا في غرفة تبديل الملابس، لقد كان يجلس بجواري في غرفة الملابس، وكان جاري أيضا في السكن، وكنت أشعر بالإعجاب بالمثالية التي يتحلى بها".

وأردف: "لهذه الأسباب، أرى أنه من الصعب اختياري ميسي كأفضل لاعب في التاريخ".

ولعب كروس بجوار رونالدو بين عامي 2014 و2018 حتى رحل الهداف التاريخي للنادي الملكي صوب يوفنتوس، بعدما أمضى 9 سنوات داخل ملعب "سانتياغو برنابيو".

أما ميسي، المنتقل حديثا إلى باريس سان جيرمان، فقد تعرف عليه كروس عن قرب من خلال مواجهات الريال وبرشلونة بين 2014 و2021.

المصدر: championat.com