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بعد راموس وفاران.. نجم آخر يرحل عن ريال مدريد

الرياضة

بعد راموس وفاران.. نجم آخر يرحل عن ريال مدريد
Reuters
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بات لاعب الوسط الدولي النرويجي، مارتين أوديغارد، ثالث نجم يرحل عن ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد المدافعين، الإسباني سيرخيو راموس، والفرنسي رافائيل فاران.

وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن أوديغارد، الذي لعب مع أرسنال على سبيل الإعارة في النصف الثاني من الموسم الماضي، انضم بشكل دائم للفريق الإنجليزي، مقابل 40 مليون يورو.

وأشار الصحفي الإيطالي إلى أن لاعب الوسط النرويجي، وقع عقدا سيبقى بموجبه في صفوف أرسنال حتى العام 2026.

وبات بذلك أوديغارد، البالغ عمره 22 عاما، ثالث نجم يغادر ريال مدريد هذا الصيف، بعد راموس المنتقل إلى باريس سان جيرمان، وفاران المنضم إلى مانشستر يونايتد.

وكان أوديغارد، انضم إلى نادي ريال مدريد في سن الـ16 عاما قادما من سترومسغودسيت النرويجي في عام 2015، لكن من دون أن يتمكن من فرض نفسه مع الفريق الملكي، فأمضى عامين معارا مع هيريفين الهولندي، قبل أن ينتقل إلى مواطنه فيتيس ارنهيم، وثم ريال سوسييداد الإسباني وأرسنال.

المصدر: حساب فابريزيو رومانو على "تويتر"

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