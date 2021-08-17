يوفنتوس يتعاقد مع أحد أبرز نجوم "يورو 2020"

أفادت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية الشهيرة بأن فريق يوفنتوس نجح في إتمام صفقة التعاقد مع مانويل لوكاتيلي، لاعب خط وسط منتخب إيطاليا ونادي ساسولو لكرة القدم.

وذكر الصحفي الإيطالي، فابرزيو رومانو، متخصص سوق الانتقالات في الشبكة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأن المفاوضات بين يوفنتوس وساسولو قد انتهت بالنجاح.

وسيوقع لوكاتيلي على عقد مع يوفنتوس لمدة 5 سنوات مقبلة، أي حتى يونيو 2026، مقابل 35 مليون يورو مع بعض الحوافز الإضافية.

وأكد رومانو أن الإعلان الرسمي للصفقة سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة ولكن الاتفاق قد انتهى بين يوفنتوس وساسولو، ليرتدي لوكاتيلي قميص "البيانكونيري" بعد مفاوضات طويلة على مدار الأسابيع الماضية.

يذكر أن مانويل لوكاتيلي (23 عاما) كان أحد أهم الأعمدة الرئيسية في تشكيل منتخب إيطاليا في كأس أمم أوروبا الماضية، يورو 2020، والتي فاز "الأتزوري بلقبها" في يوليو الماضي، بفوزه بركلات الترجيح على نظيره الإنجليزي.

المصدر: وكالات