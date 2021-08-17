رسميا.. روما يضم المهاجم أبراهام من تشيلسي

أعلن روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، ضم المهاجم الدولي الإنجليزي تامي أبراهام من تشيلسي بعقد لخمس سنوات.

وأكد روما تعاقده مع أبراهام مقابل 40 مليون يورو، لينضم المهاجم البالغ من العمر 23 عاما إلى فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، بحثا عن فرصة اللعب أساسيا.

ومن جهتها، قالت مديرة تشيلسي، مارينا جرانوفسكايا: "سيتم الترحيب دائما بعودة تامي إلى ملعب ستامفورد بريدج كواحد منا. لقد استمتعنا جميعا بمشاهدة تطوره من خلال أكاديميتنا وفي الفريق الأول، ونحن ممتنون لمساهمته في نجاحاتنا على مستوى الكبار والشباب".

وأتمت: "لن ننسى أبدا أهدافه العديدة بقميص تشيلسي، وبالطبع دوره في فوزنا بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي. أنا واثقة أن جميع مشجعي تشيلسي سيتمنون أيضا مسيرة طويلة وناجحة لتامي".

وينضم المهاجم الإنجليزي الدولي إلى روما بعد تعاقد تشيلسي بطل أوروبا مع مهاجم بلجيكا روميلو لوكاكو من إنتر ميلان، في صفقة قياسية للنادي اللندني بلغت قيمتها 97.5 مليون جنيه إسترليني، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.

وكان أبراهام، أنهى الموسم الماضي في صدارة قائمة هدافي تشيلسي، برصيد 12 هدفا في جميع المسابقات، لكنه وجد نفسه خارج الحسابات في النادي اللندني منذ قدوم المدرب توماس توخيل بدلا من فرانك لامبارد في يناير الماضي.

ويبدأ روما مشواره في موسم 2021-2022، في الـ22 من أغسطس الجاري، بمواجهة فيورنتينا في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

المصدر: رويترز