قائمة الدولة الفائزة بكأس إفريقيا منذ تأسيسها

تتجه أنظار عشاق الكرة الإفريقية يوم غد الثلاثاء صوب قصر المؤتمرات في العاصمة الكاميرونية ياوندي، الذي ستجرى فيه قرعة النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون.

وستقام مباريات كأس الأمم الإفريقية "الكاميرون 2021" خلال الفترة ما بين يومي 9 يناير و6 فبراير 2022، بعد تأجيلها لمدة عام بسبب جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19".

وسيدافع منتخب الجزائر عن لقب بطل إفريقيا، الذي توج به عام 2019 في مصر، بينما يتربع منتخب مصر، الذي سيشارك في البطولة للمرة 25 في تاريخه، على عرش صدارة الفائزين بالبطولة برصيد 7 ألقاب في الأعوام (1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010)، ويليه منتخب الكاميرون في المركز الثاني بخمسة ألقاب، ومن ثم غانا بأربعة ألقاب.

وفي ما يلي سجل الفائزين بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم منذ انطلاقها:

2019: الجزائر (مصر)

2017: الكاميرون (الغابون)

2015: ساحل العاج (غينيا الاستوائية)

2013: نيجيريا (جنوب إفريقيا)

2012: زامبيا (الغابون وغينيا الاستوائية)

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2010: مصر (أنغولا)

2008: مصر (غانا)

2006: مصر (مصر)

2004: تونس (تونس)

2002: الكاميرون (مالي)

2000: الكاميرون (غانا ونيجيريا)

1998: مصر (بوركينا فاسو)

1996: جنوب إفريقيا (جنوب إفريقيا)

1994: نيجيريا (تونس)

1992: ساحل العاج (السنغال)

1990: الجزائر (الجزائر)

1988: الكاميرون (المغرب)

1986: مصر (مصر)

1984: الكاميرون (ساحل العاج)

1982: غانا (ليبيا)

1980: نيجيريا (نيجيريا)

1978: غانا (غانا)

1976: المغرب (إثيوبيا)

1974: زائير (مصر)

1972: الكونغو برازافيل (الكاميرون)

1970: السودان (السودان)

1968: زائير "الكونغو الديموقراطية حاليا" (إثيوبيا)

1965: غانا (تونس)

1963: غانا (غانا)

1962: إثيوبيا (إثيوبيا)

1959: مصر (مصر تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة)

1957: مصر (السودان).

ترتيب الدول المتوجة باللقب:

مصر - 7 مرات

الكاميرون - 5 مرات

غانا - 4 مرات

نيجيريا - 3 مرات

كوت ديفوار - 3 مرات

الجزائر - مرتان

زائير "الكونغو الديموقراطية" حاليا - مرتان

إثيوبيا - مرة واحدة

السودان - مرة واحدة

كونغو برازافيل - مرة واحدة

المغرب - مرة واحدة

جنوب إفريقيا - مرة واحدة

تونس - مرة واحدة

زامبيا - مرة واحدة.

المصدر: وكالات