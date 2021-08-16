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شاهد.. بركة مياه تحرم لاعبا من هدف رغم انفراده بالمرمى

الرياضة

شاهد.. بركة مياه تحرم لاعبا من هدف رغم انفراده بالمرمى
twitter/Huachipato
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تحول ملعب "كاب" في مدينة تالساهوانو التشيلية، إلى مستنقع، خلال مباراة فريق هواتشيباتو وضيفه أونيفرسيداد كاتوليكا (2-1) التي جرت فجر اليوم الاثنين، ضمن الجولة الـ16 من الدور المحلي.

وتقدم فريق هواتشيباتو بهدفين مقابل هدف واحد، وحصل كليمنت مونتيس مهاجم أونيفرسيداد كاتوليكا على فرصة جيدة لتعديل النتيجة في الدقيقة 84، عندما انفرد بمرمى أصحاب الأرض ومر من حارس المرمى ببراعة، لكن الكرة علقت في بركة مياه لينزلق اللاعب بعدها ويسقط، بينما عاد حارس المرمى وانقض على الساحرة المستديرة.

وحقق فريق هواتشيباتو بذلك انتصاره الثاني على التوالي والثالث في الموسم الحالي للدوري، مقابل 5 هزائم و7 تعادلات، ويشغل المركز الخامس عشر على سلم ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، من بين 17 فريقا.

بينما تعرض أونيفرسيداد كاتوليكا للهزيمة السادسة في الدوري، مقابل 8 انتصارات وتعادل واحد، ويحتل المركز الرابع في الدوري برصيد 25 نقطة.

المصدر: وكالات 

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