شاهد.. بركة مياه تحرم لاعبا من هدف رغم انفراده بالمرمى

تحول ملعب "كاب" في مدينة تالساهوانو التشيلية، إلى مستنقع، خلال مباراة فريق هواتشيباتو وضيفه أونيفرسيداد كاتوليكا (2-1) التي جرت فجر اليوم الاثنين، ضمن الجولة الـ16 من الدور المحلي.

وتقدم فريق هواتشيباتو بهدفين مقابل هدف واحد، وحصل كليمنت مونتيس مهاجم أونيفرسيداد كاتوليكا على فرصة جيدة لتعديل النتيجة في الدقيقة 84، عندما انفرد بمرمى أصحاب الأرض ومر من حارس المرمى ببراعة، لكن الكرة علقت في بركة مياه لينزلق اللاعب بعدها ويسقط، بينما عاد حارس المرمى وانقض على الساحرة المستديرة.

83' ¡Poza bendita para Huachipato, poza maldita para U Católica! Los cruzados no consiguen el gol del empate@Huachipato 2 - 1 @Cruzados

#HUAUCxTNTSportspic.twitter.com/Nc1KcKJObz — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) August 16, 2021

وحقق فريق هواتشيباتو بذلك انتصاره الثاني على التوالي والثالث في الموسم الحالي للدوري، مقابل 5 هزائم و7 تعادلات، ويشغل المركز الخامس عشر على سلم ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، من بين 17 فريقا.

بينما تعرض أونيفرسيداد كاتوليكا للهزيمة السادسة في الدوري، مقابل 8 انتصارات وتعادل واحد، ويحتل المركز الرابع في الدوري برصيد 25 نقطة.

المصدر: وكالات