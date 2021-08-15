وفاة أسطورة كرة القدم الألمانية صاحب أكبر عدد من الأرقام القياسية قبل عصر رونالدو وميسي

توفي جيرد مولر أسطورة بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني، عن عمر يناهز 75 عاما، الأحد.

ويعتبرمولر لاعب منتخب ألمانيا السابق من أعظم الهدافين الذين أنجبتهم ملاعب الكرة على مدار تاريخها.

ونعى بايرن ميونخ، نجمه السابق في بيان على موقعه الرسمي، قال فيه:"ينعى النادي، الأسطورة جيرد مولر، الذي وافته المنية صباح الأحد عن عمر ناهز 75 عاما".

وتابع: "صنع مولر التاريخ مع البايرن ومنتخب ألمانيا، حيث سجل 566 هدفا في 607 مباريات رسمية مع البافاري، ولا يزال يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة بالدوري الألماني بـ365 هدفا، فضلا عن كونه هدافا للبطولة 7 مرات، كما سجل 68 هدفا في 62 مباراة مع منتخب ألمانيا".

Der FC Bayern trauert um Gerd Müller.



Heute steht die Welt des FC Bayern still. Der deutsche Rekordmeister und seine gesamte Fangemeinde trauern um Gerd Müller, der am frühen Sonntagmorgen im Alter von 75 Jahren gestorben ist. — FC Bayern München (@FCBayern) August 15, 2021

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وتابع: "انضم مولر إلى بايرن في صيف 1964، وفاز بكأس الانتركونتيننتال، و3 كؤوس لدوري الأبطال، وكأس الكؤوس الأوروبية مرة واحدة".

وختم: "كان مولر بطل الدوري الألماني 4 مرات، ومثلها في كأس ألمانيا، كما فاز مع المنتخب الوطني ببطولة أوروبا 1972، وكأس العالم 1974، وسجل هدف الفوز في المباراة النهائية في ميونخ ضد هولندا".

المصدر: RT