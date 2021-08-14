السعودية تعين الألمانية ستاب مدربة لأول منتخب لكرة القدم النسائية في تاريخ البلاد (صور)

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تعيين الألمانية مونيكا ستاب مديرة فنية لأول منتخب للسيدات لكرة القدم للإشراف على تشكيله واختيار لاعباته.

ورأت مديرة إدارة الكرة النسائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم لمياء بهيان أن هذا التعيين يهدف لـ"إنشاء وتطوير وتنمية كرة القدم النسائية من أجل بناء هيكلة معتمدة ومستدامة لسنوات".

🖋️- يسُرُّنا أن نعلن بشكلٍ رسمي تعاقدنا مع "مونيكا ستاب" لتصبح مدربة المنتخب الوطني الأول -سيدات-. 🦅⚪🟢



أهلًا بكِ مونيكا! 🙌😍 pic.twitter.com/7yUu3mhM0V — إدارة الكرة النسائية - SAFF (@saff_wfd) August 11, 2021

وأضافت بهيان في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية أن المدربة الألمانية "سبق لها التعرف عن قرب على كرة القدم النسائية في المملكة، حيث اطلعت في ديسمبر الماضي خلال دورة تدريبية على الفرق النسائية، وانبهرت من عدد الفتيات اللواتي يمارسن كرة القدم".

يسعدنا اجتماع الفكر الكروي الألماني والسعودي معاً بعد تعيين الألمانية مونيكا ستاب مدربة للمنتخب الوطني السعودي الأول لكرة القدم للسيدات🇸🇦🇩🇪

أطيب التبريكات والأماني بالنجاح والظهور القوي في المنافسات القادمة… أنتِ قدّها💪🏼 pic.twitter.com/FIrcr2jogU — ألمانيا 🇩🇪🇸🇦 (@GermanyinKSA) August 11, 2021

وأكدت بهيان أن هدف الإدارة إنشاء وتطوير المنتخب الأول للسيدات "وفي نفس الوقت إنشاء وتطوير وتنمية كرة القدم النسائية من أجل بناء هيكلة معتمدة ومستدامة لسنوات" لافتة إلى "الدور المهم الذي ستقوم به المدربة الألمانية في هذا الصدد".

الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن تعاقده مع الألمانية مونيكا ستاب لتولي منصب مدرب المنتخب السعودي الأول للسيداتhttps://t.co/BARZbtS2ANpic.twitter.com/yZwQx87Dta — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) August 12, 2021

وأشارت إلى أن ستاب بالتعاون مع الإدارة "ستقوم برحلات استكشافية في كل منطقة من مناطق المملكة وزيارة المدارس والأكاديميات، ولن يكون التركيز فقط على اختيار لاعبات للمنتخب الأول فقط، بل سيتم العمل على اختيار لاعبات لمنتخب 17 عاما".

رسميًا في #السعودية، التعاقد مع الألمانية مونيكا ستاب لتدريب المنتخب الوطني الأول (سيدات)



pic.twitter.com/EIXnwrc3ag — طويق (@Tuwaiq_2030) August 11, 2021

ولفتت إلى أن ستاب ستتولى مسؤولية الإشراف الفني على مراكز التدريب الإقليمية، وذلك بحكم خبراتها، إذ ستكون مسؤولة عن تنفيذ المناهج التدريبية وتقييم المدربات واختيارهم.

وسبق لستاب البالغة 62 عاما أن أشرفت على أينتراخت فرانكفورت الألماني ومنتخبي البحرين وقطر.

وتصل ستاب إلى السعودية مطلع الشهر المقبل، قبل أن تبدأ مهامها رسميا مع الاتحاد السعودي.

المصدر: france24.com