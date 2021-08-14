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السعودية تعين الألمانية ستاب مدربة لأول منتخب لكرة القدم النسائية في تاريخ البلاد (صور)

الرياضة

السعودية تعين الألمانية ستاب مدربة لأول منتخب لكرة القدم النسائية في تاريخ البلاد (صور)
AFP
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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تعيين الألمانية مونيكا ستاب مديرة فنية لأول منتخب للسيدات لكرة القدم للإشراف على تشكيله واختيار لاعباته.

ورأت مديرة إدارة الكرة النسائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم لمياء بهيان أن هذا التعيين يهدف لـ"إنشاء وتطوير وتنمية كرة القدم النسائية من أجل بناء هيكلة معتمدة ومستدامة لسنوات".

وأضافت بهيان في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية أن المدربة الألمانية "سبق لها التعرف عن قرب على كرة القدم النسائية في المملكة، حيث اطلعت في ديسمبر الماضي خلال دورة تدريبية على الفرق النسائية، وانبهرت من عدد الفتيات اللواتي يمارسن كرة القدم".

وأكدت بهيان أن هدف الإدارة إنشاء وتطوير المنتخب الأول للسيدات "وفي نفس الوقت إنشاء وتطوير وتنمية كرة القدم النسائية من أجل بناء هيكلة معتمدة ومستدامة لسنوات" لافتة إلى "الدور المهم الذي ستقوم به المدربة الألمانية في هذا الصدد".

وأشارت إلى أن ستاب بالتعاون مع الإدارة "ستقوم برحلات استكشافية في كل منطقة من مناطق المملكة وزيارة المدارس والأكاديميات، ولن يكون التركيز فقط على اختيار لاعبات للمنتخب الأول فقط، بل سيتم العمل على اختيار لاعبات لمنتخب 17 عاما".

ولفتت إلى أن ستاب ستتولى مسؤولية الإشراف الفني على مراكز التدريب الإقليمية، وذلك بحكم خبراتها، إذ ستكون مسؤولة عن تنفيذ المناهج التدريبية وتقييم المدربات واختيارهم.

وسبق لستاب البالغة 62 عاما أن أشرفت على أينتراخت فرانكفورت الألماني ومنتخبي البحرين وقطر.

وتصل ستاب إلى السعودية مطلع الشهر المقبل، قبل أن تبدأ مهامها رسميا مع الاتحاد السعودي.

المصدر: france24.com

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