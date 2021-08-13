دي ماريا: أغويرو يريد "قتل نفسه" بسبب ميسي

قال الأرجنتيني أنخيل دي ماريا جناح باريس سان جيرمان الفرنسي مازحا أن مواطنه سيرخيو أغويرو يريد قتل نفسه بعد رحيل صديقه ليونيل ميسي عن فريق برشلونة الإسباني.

وانتقل أغويرو لصفوف برشلونة قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة انتقال حر، ليجاور صديقه ميسي، قبل أن يرحل الأخير بشكل مفاجئ لباريس سان جيرمان بعد أن أعلن النادي الكتالوني عن صعوبات مالية وهيكلية تقف عائقا أمام تجديد عقده.

وقال دي ماريا مازحا في تصريحات نقلتها صحيفة "أوليه" الأرجنتينية: "أغويرو يريد قتل نفسه بعد رحيل ميسي عن برشلونة".

How has Kun Agüero handled the Messi situation?



Angel Di María: "Kun is destroyed. He wants to kill himself. But what are you gonna do."



(It's an expression, of course.) pic.twitter.com/2iRixjJmfd — Barça Universal (@BarcaUniversal) August 13, 2021

وأضاف:" أغويرو انتقل لبرشلونة لأنه أراد اللعب مع صديقه ميسي، لكن ذلك لن يحدث".

المصدر: وكالات