عمدة مدينة يابانية يقع في ورطة بعد عضه ميدالية ذهبية (فيديو)

أثارت واقعة عض عمدة مدينة ناغويا اليابانية لميدالية ذهبية أولمبية في حدث كان الهدف منه الاحتفاء بالفائز، الكثير من ردود الفعل السلبية.

وقام تاكاشي كاوامورا عمدة ناغويا بمحاولة لقضم ميدالية ذهبية أحرزتها رامية الكرة "السوفتبول" ميو جوتو بعد فوز منتخب اليابان بالمركز الأول في منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

وتعرض كاوامورا لانتقادات بسبب خلعه قناعه ووضع الميدالية بين أسنانه لالتقاط صور خلال حدث احتفالي باللاعبة الحائزة على الميدالية والتي تنحدر من ناغويا، على الرغم من التدابير الاحترازية ضد جائحة فيروس كورونا.

The mayor of Nagoya is in hot water after wearing a softball team member’s gold medal and then taking his mask off and biting into it. He later apologised saying it was an expression of love, but many people on social media aren’t accepting his apology. pic.twitter.com/6PUd5R37jC — David Douglas Stuart (@bigkamo) August 5, 2021

وبعد أيام من الانتقادات والسخرية التي طالت العمدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقدم كاوامورا البالغ 72 عاما باعتذار عن تصرفه، وقال في بيان رسمي: "نسيت منصبي كرئيس لبلدية ناغويا وتصرفت بطريقة غير لائقة للغاية."

وتابع:"أنا مدرك تماما أنه يجب علي التفكير في ذلك".

كما عرض العمدة على رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية ياسوهيرو ياماشيتا، دفع ما يترتب لاستبدال الميدالية الذهبية الخاصة برامية الكرة اللينة ميو جوتو البالغة 20 عاما.

ويعد قضم الميداليات أمرا شائعا بين الرياضيين، مما أدى إلى تغريدة مضحكة من الحساب الرسمي لـ Tokyo2020 على "تويتر"لتذكير الرياضيين بأن "الميداليات غير صالحة للأكل".

وتابعت التغريدة: "ميدالياتنا مصنوعة من مواد معاد تدويرها من الأجهزة الإلكترونية التي تبرع بها الجمهور الياباني".

We just want to officially confirm that the #Tokyo2020 medals are not edible!



Our 🥇🥈🥉 medals are made from material recycled from electronic devices donated by the Japanese public.



So, you don't have to bite them... but we know you still will 😛 #UnitedByEmotion — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 25, 2021

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ووفقا لموقع nbcolympics، فإن اللجنة الأولمبية الدولية قامت بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية اليابانية والمنظمين الأولمبيين في طوكيو باستبدال الميدالية الذهبية بأخرى.

ومن المتوقع أن تحصل غوتو على الميدالية البديلة قريبا.

يذكر أن منتخب اليابان حصد ذهبية الكرة اللينة (السوفتبول) بفوزه على الولايات المتحدة 2-0 في نهائي أولمبياد طوكيو.

المصدر: nbcolympics