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رسالة الخليفي رئيس سان جيرمان إلى مبابي

الرياضة

رسالة الخليفي رئيس سان جيرمان إلى مبابي
AFP STEPHANE DE SAKUTIN
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وجه القطري ناصر الخليفي مالك ورئيس نادي باريس سان جيرمان رسالة إلى نجم فريقه الفرنسي كيليان مبابي، خلال المؤتمر الصحفي لتقديم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

وارتبط اسم مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد.

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وقال الخليفي: "أعتقد أن الجميع يعلم، كيليان باريسي، كل ما أراده وصرح به من قبل أن يكون لدينا فريق قوي ومنافس للقدرة على القتال على البطولات، أعتقد أن لا يوجد أي عذر لفعل أي شيء الآن".

وتابع:" أنه لاعب تنافسي يحب الفوز والتتويج بالبطولات. قالها علانية بأنه يريد اللعب لفريق تنافسي وأعتقد أنه لدينا الفريق الأكثر تنافسية في العالم".

بهذا مازالت إدارة باريس سان جيرمان متمسكة بنجمها مبابي البالغ 22 عاما، وترفض التخلي عنه لمصلحة ريال مدريد الذي ينتظر بدوره موافقة النادي الفرنسي لدخول المفاوضات مع اللاعب في حال استمراره رفض التجديد لناديه.

المصدر: RT

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