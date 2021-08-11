طلب مفاجىء يتقدم به ميسي لرئيس ناديه الجديد

لا يفكر ليونيل ميسي الآن إلا في أول ظهور له مع باريس سان جيرمان، بعد توقيعه رسميا للانضمام إلى الفريق الباريسي للموسمين المقبلين وموسم ثالث اختياري.

ووفقا لما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن النجم الأرجنتيني على الرغم من أنه عائد من إجازة لمدة شهر بعد فوزه ببطولة كوبا أمريكا يوم 11 يوليو الماضي، إلا أن ميسي أبلغ ناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان، بأنه يتمنى المشاركة في مواجهة ستراسبورغ، السبت المقبل، على ملعب حديقة الأمراء.

⚽🔜 El ex delantero del Barça, a pesar de llevar un mes parado, tiene ganas de empezar cuanto antes y se ha marcado tener unos minutos ante el Racing de Estrasburgo en el Parc des Princes



✍ @RogerTorellohttps://t.co/UX0HuYqwam — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 11, 2021

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وقال ميسي في تصريحات لوسائل الإعلام بعد توقيع عقده:" لا أطيق صبرا لبدء فصل جديد من مسيرتي في باريس".

وذكرت الصحيفة في تقريرها أنه في حالة موافقة ماوريسيو بوكيتينو، مدرب سان جيرمان، على إشراكه في لقاء السبت، فمن المنطق أن يلعب ميسي بضع دقائق فقط دون أن يبدأ أساسيا.



وأشار التقرير، إلى أن رغبة ميسي في اللعب خلال مباراة ستراسبورغ تأتي من جانب عاطفي، كون سان جيرمان سيخوض تلك المباراة على ملعبه، قبل الخروج في مباراتين متتاليتين بعيدا عن ملعبه، تليها فترة التوقف الدولي.

المصدر: mundodeportivo