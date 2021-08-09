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انتعاش أسهم القطاع الكروي في فرنسا بسبب ميسي

الرياضة

انتعاش أسهم القطاع الكروي في فرنسا بسبب ميسي
Reuters RT
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انتعشت أسههم شركات فرنسية مرتبطة بكرة القدم اليوم الاثنين، في ظل توقعات بقرب انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى نادي باريس سان جيرمان، المنافس في الدوري المحلي للعبة الشعبية.

وارتفعت أسهم نادي أولمبيك ليون بواقع 0.9% ، بينما ارتفعت أسهم مجموعة فيفندي الإعلامية العملاقة مالكة قناة "كانال بلوس" 0.2% بسبب توقعات بارتفاع نسبة المشاهدة نتيجة انتقال ميسي لنادي العاصمة الفرنسية.

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وكان ميسي أعلن أمس الأحد رحيله عن برشلونة بعد أن أمضى في صفوفه 21 عاما، هي كل مسيرته مع اللعبة.

وكشفت الصحف الفرنسية بان سان جيرمان تقدم بعرض لمدة سنتين قابلة للتجديد لعام إضافي، وأجر سنوي بلغ 40 مليون يورو.

وانتهى عقد ميسي البالغ 34 عاما مع برشلونة يوم 30 يونيو الماضي، وفشل النادي الكتالوني في تجديد عقد الأرجنتيني، بسبب مشاكل مالية واللوائح التي فرضتها رابطة الليغا الإسبانية بشأن سقف الرواتب.

المصدر: "رويترز"

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