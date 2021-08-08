تسليم العلم الأولمبي لرئيسة بلدية باريس في حفل ختام أولمبياد طوكيو

أقيمت، اليوم الأحد، مراسم حفل ختام أولمبياد طوكيو الصيفي، في الملعب الأولمبي بالعاصمة اليابانية، حيث تم تسليم العلم الأولمبي إلى باريس التي تستضيف النسخة المقبلة عام 2024.

وأمام مدرجات شبه خالية بسبب قيود كورونا، قدمت عروض راقصة وأخرى رياضية بالقرب من بعض الرياضيين الذين تجمعوا على العشب بهدف إتاحة تجربة مختلفة للرياضيين الذين أمضوا معظم الوقت طوال الدورة في غرفهم أو في قاعات المنافسات والبطولات.

Reuters

وجاءت مراسم الختام عكس توقعات وخطط المنظمين، الذين أرادوا أن تكون الدورة بمثابة رمز لانتصار العالم على الجائحة، لكن الحدث أقيم بدون جمهور، وسط تزايد في عدد حالات الإصابة بالعدوى، كما لم تحقق الدورة الانتعاش الاقتصادي لليابان، مثلما أعتقد في البداية.

Reuters

Reuters

وخلال الحفل، تلقت رئيسة بلدية باريس، آن هيدالغو، التي ستستضيف مدينتها الدورة الأولمبية الصيفية المقبلة في 2024، العلم الأولمبي من حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، عبر رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الألماني توماس باخ، الذي أعلن رسميا اختتام أولمبياد طوكيو.

المصدر: وكالات