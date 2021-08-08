"ميسي خائن" تنقش على جدران ملعب "كامب نو" (صور)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة لأحد جدران ملعب "كامب نو"، معقل برشلونة، مكتوب عليه "ميسي خائن"، في إشارة إلى مغادرة ليونيل ميسي الفريق الكتالوني لأسباب مالية.

وكتب على الجدار بخط عريض باللغة الإسبانية: "ميسي خائن".

Barcelona fans are so stupid, they are calling Messi that after so many years service and can’t even spell traitor correctly. Embarrassing. pic.twitter.com/MmqXFbA0gp — Dean Coombes (@DeanCoombes) August 8, 2021

وسرعان ما تدخلت إدارة نادي برشلونة لإزالة العبارة "المسيئة" لأسطورة الفريق.

Traitor? Mofo he gave more to the city than ur whole family.. fuck those guys who did this..



Messi deserves far more respect..man did everything possible to stay.



Go call out laporta for choosing super league over the renewal u bastards. https://t.co/KKwK2Y629F — GRFC Tupps (@lakshayshrimal) August 8, 2021

كما استنكرت بعض جماهير "البارسا" هذا التصرف الذي اعتبرته "منفردا"، وأكدت أن ميسي يظل أسطورة النادي، ورفضت وصفه بالخائن، لاسيما وأنه لم يرحل عن الفريق برغبته.

Wtf man? I get that some people will be angry because he’s going to psg out of all clubs but this? No … Messi wants to stay , he even accepted more than a 50% pay cut. Messi will never be a traitor , this is his home. https://t.co/jzcnFj1jEe — RiquiGoat (@riqui_goat) August 8, 2021

وعقد ميسي، مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الأحد، في ملعب "كامب نو"، معقل برشلونة، أعلن فيه الرحيل عن الفريق وودع جماهير "البارسا".

وكان نادي برشلونة، أعلن الخميس الماضي، في بيان مغادرة نجمه ميسي صفوف النادي الكتالوني، بعد عشرين عاما قضاها مدافعا عن ألوانه.

وذكر "البارسا" في بيانه، أنه رغم حصول اتفاق مع ميسي إلا أن "عراقيل اقتصادية وهيكلية " حالت دون بقاء النجم الأرجنتيني في أحضان الفريق الكتالوني.

وأعرب النادي عن أسف الطرفين لهذه القطيعة المفاجئة.

ومع انتهاء عقد ميسي السابق مع برشلونة في 30 يونيو الماضي، بات صاحب الكرة الذهبية ست مرات حرا بالانتقال الى النادي الذي يختاره، ويبقى سان جيرمان أبرز الأندية المرشحة للتعاقد معه.

المصدر: مواقع التواصل