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صربيا تحرز آخر ذهبيات أولمبياد طوكيو

الرياضة

صربيا تحرز آخر ذهبيات أولمبياد طوكيو
Reuters
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أحرز منتخب صربيا لكرة الماء، ذهبية منافسات الرجال، محتفظا بلقبه بفوزه 13-10 على اليونان، وحاصدا آخر الألقاب الـ339 في دورة ألعاب طوكيو التي تختتم اليوم الأحد.

وسجل كل من دوسان مانديتش، ونيكولا ياكسيتش، وأندريا برلينوفيتش، ثلاثة أهداف لكل منهم، ليدافعوا عن اللقب الذي ظفرت به صربيا في أولمبياد ريو قبل خمس سنوات، وحرموا اليونان من أول ذهبية أولمبية في أي رياضة جماعية.

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وهذه هي الذهبية الثالثة لصربيا في طوكيو، بعد فوزها في التايكواندو والكاراتيه للسيدات، فيما أنهت اليونان الألعاب بذهبيتين في تجديف الرجال، والوثب الطويل.

وبعد تأجيلها عاما كاملا بسبب تفشي جائحة كورونا، أقيمت الألعاب الأولمبية أخيرا من يوليو الماضي حتى الثامن من أغسطس الجاري.

وسيقام حفل ختام ألعاب "طوكيو 2020" في وقت لاحق اليوم الأحد.

المصدر: وكالات

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