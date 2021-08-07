ميسي يقطع الطريق على رونالدو

ذكرت تقارير صحيفة، اليوم السبت، أن مستقبل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، قد حسم بشكل كبير مع يوفنتوس، بعد اقتراب الأرجنتيني ليونيل ميسي من الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان.

وأثير الجدل حول مستقبل رونالدو ما بين رحيله من يوفنتوس، وانتقاله إلى صفوف باريس سان جيرمان، أو استكمال عقده مع الفريق الإيطالي حتى صيف 2022.

ووفقا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن بقاء رونالدو بات أمرا شبه مؤكد، بعد اقتراب ليونيل ميسي من باريس سان جيرمان.

وكشف موقع "le10sport" الفرنسي، أن باريس سان جيرمان، عرض على ميسي عقدا لمدة عامين، مع إمكانية التمديد لعام آخر، براتب سنوي قدره 25 مليون يورو.

بينما أكدت الصحفية فيرونيكا بروناتي، عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، أن ميسي أصبح لاعبا لباريس سان جيرمان، وسيتم تقديمه في "برج إيفل" الشهير في العاصمة باريس، يوم الثلاثاء المقبل.

#Messi es jugador de #PSG será presentado el día martes en la Torre Eiffel y van a hacer un MEGA evento con una decoración especial para su recibimiento. — Veronica Brunati 💚 (@verobrunati) August 6, 2021

وكان الشيخ القطري، خليفة بن حمد آل ثاني، أكد في وقت سابق اليوم السبت، انتهاء مفاوضات تعاقد نادي باريس سان جيرمان، المملوك لهيئة قطر للاستثمارات الرياضية، مع ميسي.

وأوضح خليفة بن حمد آل ثاني، في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن مفاوضات التعاقد مع ميسي انتهت رسميا، وسيكون الإعلان عن الصفقة لاحقا.

Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi#Paris_Saint_Germainpic.twitter.com/BxlmCfARII — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 6, 2021

يذكر أن برشلونة، أعلن يوم الخميس الماضي، رسميا رحيل ميسي عن الفريق الكتالوني، بسبب عراقيل اقتصادية وهيكلية.

المصدر: وكالات