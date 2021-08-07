منتخب مصر لكرة اليد يخسر برونزية أولمبياد طوكيو

خسر منتخب مصر لكرة اليد، الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو، بعد هزيمته أمام نظيره الإسباني (31-33)، في مباراة المركز الثالث، اليوم السبت.

وانتهى الشوط الأول بتقدم "الماتادور" الإسباني، بنتيجة 19-16.

وتمكن "الفراعنة" من مجاراة الإسبان في الشوط الثاني، ونجحوا في معادلة النتيجة، لكن حالة من عدم التوفيق واجهت لاعبي مصر بشكل كبير، ليخسروا في النهاية بفارق هدفين.

وكان المنتخب المصري ودع حلم المنافسة على الميدالية الذهبية في طوكيو، بعد خسارته في الدور نصف نهائي أمام فرنسا، بنتيجة 23-27، الخميس الماضي.

ورغم اكتفاء المنتخب المصري بالمركز الرابع في منافسات كرة اليد في أولمبياد طوكيو، فقد حقق إنجازا تاريخيا لم يحققه أي منتخب عربي وإفريقي من قبل، بوصوله للمربع الذهبي.

المصدر: وكالات