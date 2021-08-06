 
مباشر

شاهد.. منافسة "ملتهبة" في الرقص بين فتاتين وشابين في المدرجات

الرياضة

شاهد.. منافسة
Reuters /Hannah Mckay
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qzus

شهدت مدرجات صالة المصارعة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو، فاصلا ترفيهيا تنافسيا في الرقص.

وسلطت عدسات الكاميرات الضوء على منافسة "ملتهبة" في الرقص بين فتاتين من المكسيك وشابين من الولايات المتحدة الأمريكية، في المدرجات، خلال منافسات المصارعة.

إقرأ المزيد
برونزية كرة القدم تذهب من اليابان إلى المكسيك
برونزية كرة القدم تذهب من اليابان إلى المكسيك

ويستحق كل واحد من الثنائي ميدالية ذهبية، وربما سيخصص منظمو أولمبياد "طوكيو 2020"، لهم ميداليات!.  

المصدر: وكالات   

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا