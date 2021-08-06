شاهد.. منافسة "ملتهبة" في الرقص بين فتاتين وشابين في المدرجات
Reuters /Hannah Mckay
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شهدت مدرجات صالة المصارعة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو، فاصلا ترفيهيا تنافسيا في الرقص.
وسلطت عدسات الكاميرات الضوء على منافسة "ملتهبة" في الرقص بين فتاتين من المكسيك وشابين من الولايات المتحدة الأمريكية، في المدرجات، خلال منافسات المصارعة.
Срочно нужен еще один комплект медалей. На трибунах в борцовском зале устроили танцевальную зарубу 💃🕺— Матч ТВ (@MatchTV) August 5, 2021
🇲🇽 Мексика ⚔️ США 🇺🇸
🔥 Девушки и парни устроили жару. Кому бы отдал золото? 👇 pic.twitter.com/cegmHnOJIc
ويستحق كل واحد من الثنائي ميدالية ذهبية، وربما سيخصص منظمو أولمبياد "طوكيو 2020"، لهم ميداليات!.
المصدر: وكالات