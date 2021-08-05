أستون فيلا يخلط أوراق غوارديولا بتعاقده مع إنجز

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم، رسيا تعاقده مع داني إنجز مهاجم فريق ساوثهامبتون بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم.

وعلق دين سميث مدرب فيلا على الصفقة قائلا: "داني لاعب ممتاز في البريميرليغ، ودائما يسجل الكثير من الأهداف أينما تواجد".

وأضاف: "إنه لاعب محترف ويمتلك شخصية عظيمة، تجعله قائدا في فريقنا، هذا هو اللاعب الذي نبحث عنه، أنا سعيد بانضمامه إلى نادينا العظيم".

وكان إنجز ضمن خطة الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق في مانشستر سيتي، البديلة في حالة فشل التعاقد مع هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.

وأحرز داني إنجز (29 عاما) 14 هدفا خلال الموسم الماضي، مع فريق ساوثهامبتون.

المصدر: وكالات