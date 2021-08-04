حامي عرين ليفربول يوقع على عقد طويل الأمد

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء أن حارس مرمى "الريدز" البرازيلي أليسون بيكر، وقع على عقد طويل الأمد مع النادي.

ولم يعلن ليفربول عن تفاصيل عقد أليسون بيكر، لكن تقارير إعلامية أفادت بأن عقد البرازيلي سيمتد حتى الموسم (2026-2027).

حارسنا البرازيلي @Alissonbecker يوقع عقدًا طويل الأمد مع ليفربول 🙌😍 pic.twitter.com/mUq5UxpxJ1 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) August 4, 2021

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وقال أليسون لوسائل إعلام النادي "منذ وصولي الى هنا، بدأت في الفوز بألقاب مع هذا الفريق الرائع، ومع هذه المجموعة الرائعة. بدأت في تطوير نفسي في عدد من الأوجه في كرة القدم، وفي حياتي".

وأضاف حارس المرمى البرازيلي أن أسرته "سعيدة للغاية هنا".

وانضم أليسون بيكر، العمر من العمر 28 عاما، إلى صفوف ليفربول صيف 2018 قادما من روما الإيطالي، وتوج مع "الريدز" بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2019، والدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم (2019-2020).

ويخوض فريق ليفربول حاليا معسكرا تدريبيا في مدينة إيفيان الفرنسية، وذلك استعدادا للموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ"، الذي سيستهل مشواره فيه بمواجهة فريق نورويتش سيتي الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء، يوم 14 أغسطس الجاري.

المصدر: (أ ب)