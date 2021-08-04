سيومين مدربا جديدا لروستوف

أعلن نادي روستوف لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعيين المدرب يوري سيومين للإشراف على الفريق خلفا لفاليري كاربين، الذي غادر لتولي مسؤولية تدريب منتخب روسيا.

وقال النادي المنتمي للدوري الروسي الممتاز في بيان نشره على موقعه، إن سيومين البالغ عمره 74 عاما، وقع مع الفريق عقدا سيتولى بموجبه تدريب النادي لمدة موسمين.

⚡️ Юрий Сёмин – главный тренер «Ростова»



Футбольный клуб «Ростов» заключил соглашение с известным российским специалистом Юрием Павловичем Сёминым сроком на 2 года: https://t.co/n3MD24824Dpic.twitter.com/YbESG0zX9o — Football Club Rostov (@rostovfc) August 4, 2021

وحل سيومين محل كاربين، الذي تسلم مؤخرا مسؤولية تدريب المنتخب الروسي واشترط أن يدمج بين منصبه الجديد ومهامه في روستوف، ولكن عقب خسارة روستوف في أول جولتين من الدوري الروسي، قرر كاربين الرحيل والتفرغ لتدريب منتخب روسيا.

ويعد سيومين من المدربين المخضرمين في الدوري الروسي، حيث سبق له الإشراف على لوكوموتيف موسكو في أربع ولايات (1986-1990 ، 1992-2005، 2009-2010، و2016-2020)، وتوج مع الفريق بلقب الدوري في ثلاث مناسبات، وكأس روسيا ست مرات، كما سبق له تدريب منتخب روسيا، ودينامو موسكو، ودينامو كييف وفرق أخرى.

المصدر:sport-express.ru