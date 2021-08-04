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أول حالة تفش لكورونا "ضمن فريق" في أولمبياد طوكيو

الرياضة

أول حالة تفش لكورونا
Reuters
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وضع جميع أعضاء فريق السباحة الإيقاعية اليوناني البالغ عددهم 12 في العزل، بعد أن ثبتت إصابة خمس من الفتيات بفيروس كورونا، في أول حالة تفش جماعية في أولمبياد طوكيو.

وانسحب الفريق اليوناني من المنافسات المتبقية، ووافقت اللاعبات السبع الأخريات اللواتي أتت نتائج فحوصاتهن سلبية حتى الآن، أن ينتقلن إلى مكان مخصص للـ"مخالطين"، وفق ما قاله المتحدث باسم اللجنة المنظمة، ماسا تاكايا.

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وأضاف تاكايا "نصلي من أجل شفائهن العاجل"، مشيرا إلى أنه لم تحتاج أي منهن لدخول المستشفى، مضيفا أنها أول حالة "تفش في مجموعة" في الألعاب.

وحتى الآن، أعلنت اللجنة المنظمة لألعاب طوكيو عن 322 إصابة بكورونا سجلت بين "أصحاب المصلحة" بما في ذلك الرياضيون والمسؤولون والإعلاميون، معظمهم بين المقيمين اليابانيين الذين يعملون كموظفين أو في أعمال البناء.

وبعد تأجيلها لمدة عام بسبب كورونا، تقام الألعاب بموجب قواعد صارمة لمكافحة الفيروس، في وقت تخضع فيه طوكيو لحالة طوارئ.

المصدر: وكالات

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