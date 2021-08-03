إيقاف المصري عبد الرحمن مجدي وحرمانه من مكافآت الأولمبياد بسبب "فتاة الفندق"

استقر مسؤولو الاتحاد المصري لكرة على العقوبات المقرر توقيعها على عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي والمنتخب الأولمبي، بعد أزمته الأخيرة في طوكيو خلال مشاركة الفراعنة بالأولمبياد.

وقال الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامج "الماتش" على شاشة صدى البلد مساء اليوم الثلاثاء: "إن قرار إحالة اللاعب للتحقيق مجرد إجراء روتيني لكن اتحاد الكرة استقر على عقوبات اللاعب".

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وتابع "اتحاد الكرة قرر حرمان عبد الرحمن مجدي من مكافآت التأهل إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كرة القدم ضمن أولمبياد طوكيو، وإيقافه محليا لنهاية الموسم الحالي".

واستهل منتخب مصر مشواره مسابقة كرة القدم ضمن فعاليات النسخة الـ32 من دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" المؤجلة من العام الماضي، بسبب جائحة كورونا، بتعادل ثمين أمام إسبانيا من دون أهداف، وبعد ذلك خسر أمام الأرجنتين بهدف وحيد، ومن ثم فاز على أستراليا (2-0).

وودع منتخب "الفراعنة" الأولمبي "طوكيو 2020" من الدور ربع النهائي على يد نظيره البرازيلي إثر خسارته أمام بهدف وحيد.

المصدر: وكالات