المصري مصطفى عمرو يبلغ نهائي دفع الجلة في طوكيو

تأهل المصري مصطفى عمرو إلى الدور النهائي لمسابقة دفع الجلة، وذلك ضمن منافسات ألعاب القوى في إطار فعاليات دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، المقامة حاليا في اليابان.

واحتل مصطفى عمرو المركز الثالث في مجموعته بأفضل رقم له في الموسم بلغ (21.23) متر، خلال المسابقات التي جرت اليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن تقام منافسات الدور النهائي بعد غد الخميس.

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وحصدت مصر ميداليتين برونزيتين حتى الآن، في النسخة الـ32 لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية، عبر ثنائي التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها: 137 رياضيا ورياضية ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبا و48 لاعبة.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد "ريو 2016" التي شاركت مصر فيها بـ120 لاعبا ولاعبة.

المصدر: وكالات