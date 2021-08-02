المصرية سمر حمزة تعتزل بعد خروجها من أولمبياد طوكيو

قررت لاعبة المصارعة المصرية سمر حمزة اعتزال الرياضة بعد انتهاء مشاركتها في منافسات المصارعة الحرة ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020".

وكتبت سمر حمزة عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك: " تعالوا نحكي حدوته .. أنا سمر حمزة، بدأت ممارسة المصارعة عام 2013 بعمر 18 سنة. شاركت في بطولة إفريقيا لأول مرة عام 2014، وفزت بالبطولة وحافظت على لقبي وهو شيء لا يحدث في المصارعة النسائية وبالذات في وزن 76 كغم.

شاركت في العديد من البطولات الدولية بعد ذلك، لم أخرج إلا لأربعة معسكرات فقط طوال هذه الفترة ومدتها 10 أيام فقط. من يتواجد معنا في الأولمبياد يخوض معسكرات وتدريبات أكثر من ذلك.

فخورة بالمصارعة النسائية وبما وصلنا له ووضعنا مصر على خريطة العالم، لم أقصر وبذلت كل ما أملك من تدريبات وجهد لأصل إلى هنا.

شجعوا المصارعة النسائية حتى نربي جيلا جديدا من الفتيات بفكر جديد وإمكانيات أفضل وثقافة مختلفة.

وظيفة اللاعب التدريب وليس القيام بدور الأشخاص المسؤولين عن مسيرته الرياضية، شكرا لكل من كان بجانبي، مدربي وزملائي. أعلن اكتفائي بذلك وشكرا لهذه التجربة التي علمتني الكثير.

وخسرت سمر حمزة أمام منافستها الروسية ناتاليا فوروبييفا بنتيجة (12-16) في الدور الـ16 لمنافسات المصارعة لوزن 76 كيلوغراما للسيدات.

المصدر: وكالات