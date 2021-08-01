مصرع لاعب كرة قدم موهوب في حادث أليم

أودى حادث سير مأساوي، بحياة لاعب نادي أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم، نوح جيسر، بعد اصطدام سيارته بأخرى، يوم الجمعة الماضي، في إحدى مدن مقاطعة أوتريخت الهولندية.

وذكر متحدث باسم النادي، أن اللاعب الموهوب، نوح جيسر، البالغ من العمر 16 عاما، تعرض لحادث سير خطير مساء يوم الجمعة الماضي، رفقة شقيقه الذي وافته المنية أيضا، إثر الحادث الأليم.

وقال أياكس على تويتر: "أياكس تأثر بشدة بوفاة اللاعب الشاب نوح جيسير.. تعازينا إلى عائلته وأصدقائه وأقاربه".

Ajax is diep geraakt door het tragische overlijden van jeugdspeler Noah Gesser. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en nabestaanden. 💔🕊️ — AFC Ajax (@AFCAjax) July 31, 2021

وأعلن النادي أن "الخبر المروع" سيتم إعلانه بين الفريق الأول وفريق الشباب في التدريبات.

وأوضح نادي أياكس بطل الدوري الهولندي، أن جيسر كان مسافرا مع شقيقه البالغ من العمر 18 عاما، عندما اصطدمت سيارتهما بسيارة أجرة على طريق الأمم المتحدة في مدينة آيسلستاين.

ونجا من الحادث المأسوي فقط، سائق التاكسي في السيارة المقابلة، الذي تم نقله إلى المستشفى كإجراء احترازي، ولكن لا يعتقد أن إصاباته خطيرة.

وأشار أياكس إلى أن المباريات ستبدأ بدقيقة صمت، وسيرتدي اللاعبون شارات سوداء وسترفع الأعلام نصف سارية، وأضاف: "أياكس تأثر بشدة بهذا الحدث المأساوي. ويتمنى النادي لأحباء جيسر كل القوة للتعامل مع هذه الخسارة الفادحة".

كان ينظر إلى نوح جيسر على أنه موهبة كبيرة في أياكس، وتم ترقيته مؤخرا إلى فريق 17 عاما، وفي الموسم الماضي، سجل الراحل 13 هدفا، في 6 مباريات فقط لفريق أياكس تحت 16 عاما.

المصدر: (as)