البرازيل تفتتح التسجيل في مواجهة مصر (فيديو)
Reuters
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افتتح المنتخب البرازيلي باب التسجيل في المباراة التي تجمعه في هذه الأثناء مع نظيره المصري ضمن الدور ربع النهائي من مسابقة كرة القدم في أولمبياد طوكيو.
وسجل الهدف الأول في المباراة، البرازيلي ماتيوس كونها في الدقيقة الـ37 من عمر اللقاء.
هدف البرازيل الاول— ميديا اولمبياد طوكيو (@egygoals) July 31, 2021
Via: @masrkora#مصر_البرازيلpic.twitter.com/esgwwLWnKC
وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب "السيليساو" بهدف دون مقابل.
المصدر: RT