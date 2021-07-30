الروسي خاتشانوف ينافس على ذهبية الأولمبياد.. بعد تأهله لنهائي مسابقة التنس

تأهل الروسي كارين خاتشانوف إلى المباراة النهائية لمسابقة التنس ضمن دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2022" بعد تغلبه اليوم الجمعة على الإسباني بابلو كارينو بوستا في المربع الذهبي.

وتمكن خاتشانوف البالغ 25 عاما من التغلب على منافسه بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 6-3 و6-3.

Karen Khachanov is guaranteed an Olympic medal! 👏👏



He defeats Carreño Busta 6-3 6-3 to advance to the gold medal match against either Djokovic or Zverev#Tokyo2020#Olympicspic.twitter.com/miDuEycm0j — Tennis TV (@TennisTV) July 30, 2021

وهذا التأهل الروسي الأول لنهائي مسابقة فردي الرجال للتنس في الألمبياد منذ عام 2000 عندما توج بالذهبية يفغيني كافيلنيكوف.

AUF GEHTS SASCHA ZVEREV 🇩🇪@AlexZverev comes back to shock Djokovic 1-6 6-3 6-1 and reach the #Olympic final!#Tokyo2020pic.twitter.com/XBOeZ800B1 — Tennis TV (@TennisTV) July 30, 2021

وسيواجه خاتشانوف في المباراة النهائية الألماني ألكسندر زفيريف الفائز بدوره على النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش في الدور قبل النهائي بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، نتائجها: 1-6 و6-3 و6-1.

المصدر: rsport.ria.ru