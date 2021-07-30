بوتين يهنئ "قاهر" السباحين الأمريكيين

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مواطنه السباح يفغيني ريلوف على فوزه بالميدالية الذهبية الشخصية الثانية له، صباح اليوم الجمعة، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020".

وقال بوتين: "لقد مثلتم بلدنا بشكل لائق في دورة الألعاب الأولمبية الثانية والثلاثين في طوكيو، وفزتم بالميدالية الذهبية الثانية، وسجلتم رقما قياسيا أولمبيا جديدا. أهنئكم من الأعماق على فوزكم".

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كما أشار الرئيس الروسي إلى المساهمة القيمة لمدربي ريلوف في تحقيق هذا الإنجاز.

وأحرز النجم يفغيني ريلوف الميدالية الذهبية في سباق 200 متر سباحة على الظهر، صباح اليوم الجمعة، قاطعا مسافة السباق برقم قياسي أولمبي جديد قدره (1:53.27) دقيقة، تاركا الميدالية الفضية للأمريكي ريان مورفي، الذي حل في المركز الثاني بزمن قدره (1:54.15) دقيقة.

بينما كانت الميدالية البرونزية من نصيب السباح البريطاني لوك غرينبان الذي وصل إلى خط النهاية بعد (1:54.72) دقيقة.

وحصد يفغيني ريلوف (24 عاما) الميدالية الذهبية الشخصية الثانية له في أولمبياد "طوكيو 2020"، بعد الأولى في سباق 100 متر سباحة على الظهر أيضا.

المصدر: RT