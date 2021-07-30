"طوكيو 2020".. شونميكر تهدي ميدالية أخرى لجنوب إفريقيا

منحت السباحة الجنوب إفريقية تاتيانا شونميكر الميدالية الذهبية الأولى لبلادها بفوزها في سباق 200 م سباحة على الظهر، صباح اليوم الجمعة، ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وقطعت تاتيانا شونميكر مسافة السباق برقم قياسي عالمي جديد قدره (2:18.95) دقيقة، تاركة الميدالية الفضية للأمريكية ليلي كينغ، صاحبة المركز الثاني بزمن قدره (2:19.92) دقيقة.

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أما الميدالية البرونزية فقد ذهبت إلى الأمريكية الأخرى آنيه لازور التي قطعت مسافة 200م بزمن قدره (2:20.84) دقيقة.

وكانت تاتيانا شونميكر قد أحرزت الميدالية الفضية في سباق 100 متر على الظهر أيضا، لتهدي جنوب إفريقيا ميداليتين من أصل ثلاث ميداليات حصلت عليها حتى الآن.

المصدر: RT