"الكاف" يفرض عقوبات على الأهلي المصري

فرض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، غرامة مالية على النادي الأهلي المصري، على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراته ضد الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأصدر "الكاف" بيانا اليوم الثلاثاء، قال فيه، إن منظمي مباراة الأهلي والترجي، التي جرت على ملعب "رادس" في تونس يوم 19 يونيو الماضي، أشاروا في تقريرهم إلى أن جمهور الأهلي الذي كان متواجدا في الملعب، استخدم بعض الألعاب النارية في المدرجات.

وأضاف البيان: "وعليه ووفقا للمواد 82 و83.1 و 83.3 من لائحة الانضباط، تقرر فرض غرامة مالية على الأهلي قدرها 8000 دولار لسلوك المتفرجين غير الرياضي".

وكان الأهلي، فاز على الترجي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بنتيجة (4-0)، في طريقه لحصد لقب دوري أبطال إفريقيا، حيث تغلب "المارد الأحمر" في المباراة النهائية على كايزر تشيفز الجنوبي إفريقي، بثلاثية نظيفة.

المصدر: وكالات