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رفضا للتطبيع.. لاعب جودو سوداني ينسحب من أولمبياد طوكيو لتجنب مواجهة إسرائيلي

الرياضة

رفضا للتطبيع.. لاعب جودو سوداني ينسحب من أولمبياد طوكيو لتجنب مواجهة إسرائيلي
AFP Martin BUREAU
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ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن اللاعب السوداني محمد عبد الرسول انسحب من منافسات الجودو في أولمبياد طوكيو يوم الاثنين لتجنب مواجهة اللاعب الإسرائيلي طوهر بوطبول.

وحسب الصحيفة الإسرائيلية فقد انسحب عبد الرسول لتجنب مواجهة بوطبول في الدور الثالث لمنافسات فئة وزن تحت 73 كغ رغم خضوعه لقياس الوزن قبل المواجهة.

رفضا للتطبيع.. لاعب جودو سوداني ينسحب من أولمبياد طوكيو لتجنب مواجهة إسرائيلي

وجاء انسحاب عبد الرسول بعد يومين فقط من انسحاب الجزائري فتحي نورين من مواجهة عبد الرسول، تجنبا لمواجهة محتملة أمام بوطبول في الدور التالي.

رفضا للتطبيع.. لاعب جودو سوداني ينسحب من أولمبياد طوكيو لتجنب مواجهة إسرائيلي

وتعرض نورين للإيقاف بشكل مؤقت من قبل الاتحاد الدولي للجودو.

ورغم إعلان اللجنة الأولمبية السودانية عن خضوع عبد الرسول لقياس الوزن ونشرها صورا لاستعداد اللاعب للمواجهة، لم تصدر أي توضيح لاحق عن سبب عدم التحاق اللاعب بالنزال.

رفضا للتطبيع.. لاعب جودو سوداني ينسحب من أولمبياد طوكيو لتجنب مواجهة إسرائيلي
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وكتب على الصفحة الرسمية لأولمبياد طوكيو مكان اسم عبد الرسول عبارة: لا يوجد منافس.

المصدر: صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" + olympics.com

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