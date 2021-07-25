الجزائر تخسر جهود رياضيين في أولمبياد طوكيو

خرج رياضيان من حسابات منتخب الجزائر المشارك في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، بعد أن تأكد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، فيما تحوم الشكوك حول اثنين آخرين.

وأوضحت مصادر في البعثة الجزائرية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد، أن اختبار فيروس كورونا الذي خضع له العداءان جمال سجاتي (800 متر)، وبلال ثابتي (3000 متر موانع)، جاءت نتائجه إيجابية.

وكشف المصدر أن الرياضيين المذكورين سيخضعان لعزل صحي لمدة 14 يوما بأحد الفنادق خارج القرية الأولمبية، وهو ما يعني عدم مشاركتهما في الأولمبياد.

وأشار إلى أن الشكوك تحوم حول عدائين آخرين وهما ياسين حتحات (800 متر)، وهشام بوشيشة (3000 متر موانع) أيضا، علما بأن الرباعي المذكور كان قد خضع لاختبار فيروس كورونا في تركيا قبل سفرهم إلى طوكيو، وجاءت نتائج عيناتهم سلبية.

وكان الدراج يوسف رقيقي، أصيب بفيروس كورونا وهو يتأهب للسفر إلى طوكيو انطلاقا من إسطنبول، ليكون أول رياضي جزائري يغيب عن الأولمبياد بسبب الجائحة، ويتم تعويضه بزميله حمزة منصوري الذي انسحب رفقة مواطنه عز الدين لعقاب من منافسة السباق على الطريق الذي جرى أمس.

المصدر: وكالات