أول برلمانية مصرية تشارك في الألعاب الأولمبية.. من هي هادية حسني؟

وسط بعثة مصر إلى أولمبياد طوكيو، بزغ نجم الرياضية هادية حسني، التي أصبحت أول برلمانية مصرية تشارك في الألعاب الأولمبية.

وتشارك النائبة هادية حسني، عضو مجلس النواب المصري عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مع منتخب مصر للريشة الطائرة فـي منافـسات زوجي السيدات في أولمبياد طوكيو 2020.

إقرأ المزيد

من هي هادية حسني؟

من مواليد 1988، عمرها 33 عاما، حصلت على بكالوريوس صيدلة، وتحضر رسالة الدكتوراة الخاصة بها في جامعة القاهرة، وتعد ضمن أفضل اللاعبات المصريات والعربيات في تاريخ لعبة الريشة الطائرة.

وسبق لهادية حسني المشاركة في الأولمبياد مرتين في بكين 2008، ولندن 2012، وهي أول إفريقية تحقق فوزا في أي مباراة بالريشة الطائرة في تاريخ الأولمبياد، وأصبحت نائبة في البرلمان المصري في الدورة الحالية.

مشوارها في أولمبياد طوكيو

تشارك هادية في الأولمبياد الحالي في منافسات زوجي السيدات مع ضحى هاني، وكل منهما فازت بأكثر من 20 ميدالية متنوعة في البطولات الإفريقية.

وتعرض الثنائي هادية حـسني وضحى هـاني للخسارة في مباراتهما الأولى في زوجي السيدات لمنافسات الريشة في أولمبياد طوكيو، أمس السبت، أمام ثنائي من اليابان بنتيجة 0-2 (21/7 و21/3)، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية.

وتقام منافسات الريشة الطائرة للزوجي سيدات بنظام المجموعات، ومن المقرر أن يلتقي الثنائي المصري في الجولة الثانية غدا الاثنين، مع ثنائي من هولندا.

المصدر: وكالات