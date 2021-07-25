"طوكيو 2020".. السعودية تحرج ألمانيا بكرة القدم

أدرك المنتخب السعودي التعادل أمام نظيره الألماني (2-2) في المباراة الجارية بينهما في هذه الأثناء، وذلك في مسابقة كرة القدم ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020".

افتتح الألماني ناديم أميري التسجيل لمنتخب "المانشافت" بهدف مبكر سجله في الدقيقة 12. ورد لاعب خط الوسط السعودي سامي خليل النجع بهدف التعادل بحلول الدقيقة 31، لكن المهاجم الألماني راغنار أتشي وضع منتخب بلاده في المقدمة مرة أخرى، قبل دقيقتين من انتهاء الوقت الأصلي من زمن الشوط الأول للقاء.

وعاد سامي خليل النجع في بداية الشوط الثاني وأدرك التعادل للأخضر السعودي، عند الدقيقة 50.

وتلقى منتخب "المانشافت" الألماني ضربة موجعة في الدقيقة 67 بطرد مدافعه أموس بيبر.

المصدر: RT