"طوكيو 2020".. ألمانيا تهزم السعودية بـ10 لاعبين في مسابقة كرة القدم

تغلب المنتخب الألماني على نظيره السعودي (3-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة الثانية من مسابقة كرة القدم ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020".

افتتح الألماني ناديم أميري التسجيل لمنتخب "المانشافت" بهدف مبكر سجله في الدقيقة 12. ورد لاعب خط الوسط السعودي سامي خليل النجع بهدف التعادل بحلول الدقيقة 31، لكن المهاجم الألماني راغنار أتشي وضع منتخب بلاده في المقدمة مرة أخرى، قبل دقيقتين من انتهاء الوقت الأصلي من زمن الشوط الأول.

وعاد سامي خليل النجع في بداية الشوط الثاني وأدرك التعادل للأخضر السعودي، عند الدقيقة 50.

وتلقى منتخب "المانشافت" الألماني ضربة موجعة في الدقيقة 67 بطرد مدافعه أموس بيبر، وبالرغم من ذلك فقد اقتنص زميله المدافع فيليكس أودوخاي هدف الفوز لبلاده في الدقيقة 75 من زمن اللقاء.

وحقق الأولمبي ألمانيا بذلك انتصاره الأول في هذه الدورة، وأنعش آماله في بلوغ الدور الثاني من المسابقة، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام نظيره البرازيلي، الذي تعادل أمام منتخب كوت ديفوار من دون أهداف، ويتقاسم معه صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط لكل منهما.

بينما تعرض الأولمبي السعودي للهزيمة الثانية على التوالي بعد الأولى أمام كوت ديفوار، وخرج رسميا من دائرة المنافسة على بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي للمسابقة.

المصدر: RT