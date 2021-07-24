أولمبياد طوكيو 2021.. التونسي الجندوبي يضمن أول ميدالية عربية

تأهل التونسي محمد خليل الجندوبي، اليوم السبت، إلى نهائي وزن تحت 58 كيلوغراما ضمن منافسات التايكواندو في أولمبياد طوكيو 2020، ليضمن أولى الميداليات العربية في الدورة الأولمبية.

وجاء تأهل الجندوبي، صاحب الـ19 عاما، للنهائي بعد فوزه بنتيجة 25-18 على النجم الكوري الجنوبي الشاب، جون جانغ (21 عاما)، بطل العالم 2019.

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وضمن بذلك العرب وتونس، أول ميدالية في أولمبياد طوكيو، وستكون إما فضية أو ذهبية.

وكان الجندوبي، تأهل للدور نصف النهائي بعد اكتساحه في الدور ربع النهائي للإثيوبي سولومون ديمسي (32-9)، كما فاز في الدور الأول على بطل أوروبا 2018، ووصيف بطل العالم 2017، الروسي ميخائيل أرتامونوف، عندما حسم المواجهة بنتيجة نهائية 25-18، بعد ثلاث جولات انتهت 2-4، 10-3، و13-11.

وسبق للجندوبي أن فاز ببرونزية التايكواندو في أولمبياد الشباب الصيفي عام 2018 لوزن 48 كلغ في الأرجنتين، وذهبية الألعاب الإفريقية 2019 في العاصمة المغربية الرباط، لوزن 54 كلغ.

المصدر: RT