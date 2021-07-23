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أوساكا توقد الشعلة الأولمبية "طوكيو 2020".. صور

الرياضة

أوساكا توقد الشعلة الأولمبية
Reuters Kyle Terada
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قامت نجمة التنس اليابانية نعومي أوساكا، المصنفة الثانية عالميا، بإيقاد الشعلة الأولمبية للنسخة الـ32 من دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، التي انطلقت رسميا اليوم الجمعة.

وتأجلت المباراة الأولى لنعومي أوساكا في أولمبياد طوكيو، ليوم واحد إلى الأحد المقبل، بناء على طلب منظمي أولمبياد "طوكيو 2020"، لإسناد شرف إيقاد الشعلة الأولمبية لها.

أوساكا توقد الشعلة الأولمبية
Reuters

أوساكا توقد الشعلة الأولمبية
Reuters Kyle Terada

أوساكا توقد الشعلة الأولمبية
Reuters Kyle Terada

وكان من المقرر أن تبدأ أوساكا المتوجة بأربعة ألقاب من سلسلة البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، مشوارها غدا السبت، في دورة الألعاب الأولمبية، بمواجهة الصينية سايساي تشينغ على الملعب الرئيسي في مجمع أرياكي للتنس.

أوساكا توقد الشعلة الأولمبية
Reuters

أوساكا توقد الشعلة الأولمبية
Reuters

ولم تلعب أوساكا، أي مباراة رسمية منذ انسحابها من بطولة فرنسا المفتوحة في مايو الماضي، بعد قرارها بعدم حضور المؤتمرات الصحفية الإلزامية بعد المباريات للحفاظ على صحتها النفسية.

أوساكا توقد الشعلة الأولمبية
Reuters

أوساكا توقد الشعلة الأولمبية
Reuters

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المصدر: وكالات 

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