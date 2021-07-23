نجم مانشستر يونايتد الصاعد جرينوود يفضل ميسي على رونالدو ويفسر سبب اختياره

أكد نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي الصاعد، ميسون جرينوود، على أنه يفضل الأرجنتيني ليونيل ميسي، على كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد السابق، ولاعب يوفنتوس الحالي.

وقال جرينوود، البالغ من العمر 19 عاما، في تصريحات لموقع مانشستر يونايتد: "ميسي أم رونالدو؟، دائما سيكون الجواب ميسي، هو من كوكب آخر".

الولد الشقي! 😍



نتعرف أكثر وأكثر على @masongreenwood داخل وخارج الملعب 🔍#يونايت — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) July 22, 2021

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وتابع جرينوود حديثه، قائلا: "رونالدو بشكل واضح رائع، وقوي بدنيا، ولاعب كرة قدم ورياضي مذهل، ولكن أن تقوم بما يقوم به ميسي بحجمه، وما أنجزه لبرشلونة، وفوزه بكوبا أمريكا مع الأرجنتين، هو من مستوى مختلف".

المصدر: وكالات