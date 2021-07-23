ريال مدريد يعلن إصابة بنزيما بكورونا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، إصابة مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما بفيروس كورونا.

ووصل بنزيما، اليوم الجمعة، لمقر تدريبات ريال مدريد، بعد انتهاء إجازته الصيفية، للاستعداد مع فريقه للموسم الجديد، لكن تبين إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال النادي الملكي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني: "يعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم أن مسحة اللاعب كريم بنزيما جاءت إيجابية في اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد".

وكان بنزيما، شارك هذا الصيف مع منتخب فرنسا في منافسات "يورو 2020"، وسجل 4 أهداف قبل خروج " الديوك" على يد سويسرا في دور الـ 16.

ونجح بنزيما خلال الموسم الماضي في تسجيل 30 هدفا وتقديم 9 تمريرات حاسمة لزملائه خلال المشاركة في 46 مباراة مع ريال مدريد في مختلف البطولات.

المصدر: realmadrid.com