رسميا.. الأهلي يضم نجم برشلونة السابق

أعلن نادي الأهلي السعودي لكرة القدم، يوم الخميس، ضم النجم البرازيل باولينيو، لاعب فريق برشلونة سابقا، في صفقة انتقال حر، خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وانتهى عقد باولينيو، البالغ من العمر 32 عاما، مع جوانجزو إيفرغراند الصيني هذا الصيف، بعد أن دافع عن ألوانه على مرحلتين، الأولى بين عامي (2015 و2017) والثانية بين (عامي 2018 و2021).

ونشر الأهلي السعودي مقطعي فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للاعب البرازيلي، معلقا عليهما، "تتحقق الأماني، بتشكيل بعض الكلمات"، و"رسالة من الأسد باولينيو إلى جماهير الأهلي".

ولم يكشف النادي السعودي عن قيمة العقد أو مدته، ولكن صحيفة "أول" البرازيلية، أكدت أن اللاعب المخضرم أبرم عقدا لمدة 3 مواسم.

وأصبحت صفقة باولينيو الرابعة للأهلي السعودي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعد ضم المهاجم محمد مجرشي من الفتح، وكذلك البرازيلي دانكلر والكرواتي فيليب براداريتش، لتدعيم خط الدفاع.

وفي صيف 2018، انتقل باولينيو إلى نادي برشلونة الإسباني، وساهم في تتويج الفريق الكتالوني بلقبي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا، ولكنه لم يستمر طويلا، حيث عاد بعد موسم واحد فقط إلى صفوف فريق جوانجزو إيفرغراند.

ومثل باولينيو منتخب البرازيل الأول في 56 مباراة سجل خلالها 13 هدفا، وفاز معه بكأس القارات عام 2013.

ودافع باولينيو عن ألوان نادي توتنهام الإنجليزي في الفترة بين عامي (2013 و2015)، وشارك معه في 67 مباراة مسجلا 10 أهداف، إضافة إلى 7 تمريرات حاسمة.

يذكر أن باولينيو فسخ عقده مع النادي الصيني بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أثر على أندية كرة القدم.

المصدر: وكالات