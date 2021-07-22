المصري طاهر محمد طاهر يطيح بلاعبين إسبانيين من أولمبياد طوكيو (فيديو)

تعرض لاعب المنتخب الإسباني داني سيبايوس لإصابة قوية خلال مباراته أمام نظيره المصري (0-0) اليوم الخميس، في مستهل مشوارهما ضمن مسابقة كرة القدم في إطار فعاليات أولمبياد طوكيو 2020.

ودهس المهاجم المصري طاهر محمد طاهر قدم سيبايوس، خلال احتكاك قوي بينهما، عند الدقيقة 41 أدى إلى إصابة اللاعب الإسباني بالتواء في الكاحل خرج على إثره من أرضية الملعب، وقد تنهي مشواره في طوكيو.

⚽ #Tokyo2020RTVE

España tropieza en su debut



Desde Tokio:

🎙 Begoña López



📺 https://t.co/VjKzBgFKArpic.twitter.com/9RRXz76F24 — Telediarios de TVE (@telediario_tve) July 22, 2021

وتدخلت تقنية الفيديو واستدعت حكم الساحة الدولي الأردني أدهم مخادمة لمراجعة الحالة واحتمالية إشهار بطاقة حمراء لطاهر محمد طاهر بداعي دهس كاحل سيبايوس، إلا أن الحكم اكتفى بإشهار البطاقة الصفراء فقط.

واضطر المدير الفني للمنتخب الإسباني، دي لا فيوينت، للزج باللاعب جون مونكايولا في الدقيقة الأخيرة من أحداث الشوط الأول، بدلا من سيبايوس المصاب.

وكان طاهر محمد طاهر قد تسبب في إصابة اللاعب الإسباني أوسكار مينغويزا في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول أيضا.

وتدخل المهاجم المصري بقوة على أوسكار مينغويزا مدافع فريق برشلونة، ليخرج الأخير متأثرا بالإصابة ودخل بدلا منه اللاعب فاييخو مدافع فريق ريال مدريد.

المصدر: وكالات